Cantante sposa un fantasma la notte di Halloween, ora cerca un esorcista per sbarazzarsi di lui: «Non mi offre mai niente»

La storia di Rocker Brocarde ha dell'incredibile. La cantautrice inglese, originaria dell'Oxfordshire, che sul proprio profilo Instagram conta 182.000 follower, è la protagonista di una vicenda a dir poco surreale che ha raccontato recentemente ai microfoni di Daily Star. L'artista, infatti, avrebbe sposato un fantasma e, ora, sarebbe alla ricerca di un esorcista per cercare di sbarazzarsene, visto che, le starebbe rendendo difficile la vita.

La vicenda

Rocker Brocarde e suo marito-fantasma Edwardo si sono sposati lo scorso anno durante la notte di Halloween, ovvero il 31 ottobre 2022, dopo soli cinque mesi di frequentazione. Ai microfoni del Daily Star, l'artista ha detto: «Sento di essere arrivata alla fine del mio matrimonio con Edwardo. Sento che per me è una sconfitta ma non credo sia possibile essere sposati con un fantasma». Il marito di Brocarde sarebbe, infatti, la reincarnazione di un soldato Victoria ovvero un combattente della Prima Guerra Mondiale. Brocarde ha continuato: «Lui ha un'influenza oscura su di me e questo non va bene perciò vorrei sbarazzarmene. In luna di miele, poi, non ha mai pagato nulla perché, ovviamente, non possiede una carta di credito».

Il matrimonio di Brocarde

Inoltre, Brocarde sostiene che al suo matrimonio fossero presenti anche Marilyn Monroe, Elvis e persino Enrico VIII, visto che la cerimonia era aperta sia ai vivi che ai morti.

