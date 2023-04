OnlyFans, paga 10mila dollari ma la ragazza le dà (solo) un abbraccio: «Usati per una vacanza con il fidanzato»

Un ragazzo ha pagato 10.000 dollari per vedere una ragazza che seguiva su OnlyFans e da lei ha ricevuto solo un abbraccio. La giovane ha diffuso quanto accaduto condivendo un post sui social. «Forse lui si aspettava qualcosa di più», scrivono alcuni nei commenti. Ma lei già pensa ad altro. E nel messaggio della condivisione scrive: «Giro il mondo con il mio fidanzato». Evidentemente ha utilizzato i soldi ottenuti per una vacanza.

Onlyfans, la modella invita i fan a guardare i suoi tatuaggi (così lei guadagna 30mila euro al mese). «Sei la donna più sexy del mondo»

Evelyn, la donna con due vagine su OnlyFans: «Una è per mio marito, l'altra per il lavoro»

Soldi di OnlyFans per la vacanza

«Preparati baby, gireremo il mondo una vacanza alla volta». Questa la didascalia scelta dalla giovane per condividere la scelta su come utilizzerà i soldi ottenuti dopo aver incontrato un suo fan di Onlyfans. Inoltre ha inserito due foto. A sinistra quella con il ragazzo incontrato, mentre a destra un'immagine che la ritrae in vacanza con il partner.

La somiglianza

«Ho pensato che fosse una storia di trasformazione in cui il ragazzo aveva conquistato la ragazza in qualche modo, poi ho letto l'intera didascalia. Che mondo». Questo è quanto scritto da un utente che ha notato una certa somiglianza tra le persone presenti nelle due foto.

Chi è la ragazza

In molti, su Reddit, si sono domandati chi fosse la ragazza. Perché l'account che ha condiviso il post sembra essere Facebook. La giovane sembrerebbe essere tale Mattie Doll (almeno questo il nome del profilo). E tra le foto da lei condivise, ci sono anche alcune in cui viene ritratta in atteggiamenti intimi con il fidanzato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Aprile 2023, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA