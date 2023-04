La star di OnlyFans e il corpo da urlo (grazie alla chirurgia): «Il mio ex mi ha lasciato, volevo fargliela pagare»

di Redazione web

La modella di Onlyfans Stacey Clarke è molto seguita sui propri canali social dove, ogni giorno, moltissimi follower si complimentano con lei per il suo corpo super sexy. La mamma 33enne, però, non ha ottenuto questa forma fisica in modo semplice o senza impegnarsi. Oltre alla palestra, infatti, Stacey ha effettuato anche vari interventi di chirurgia estetica: voleva ottere "il corpo della vendetta".

La storia di Stacey Clarke

La modella Stacey Clarke a Daily Star ha raccontato: «Ho deciso di sottopormi a un intervento chirurgico a 30 anni dopo una rottura. Non avevo mai pensato alla chirurgia prima di allora perché ero impegnata a lavorare e a crescere i miei bambini. È stata una scelta molto impulsiva ma non me ne pento. All'epoca desideravo dimostrare al mio ex che avrei potuto rifarmi una vita e quindi volevo attirare l'attenzione degli uomini. Al momento non sento il bisogno di effettuare altre operazioni chirurgiche, ho avuto un'esperienza positiva ma non sono dipendente dalla chirurgia».

Le operazioni chirurgiche di Stacey

Stacey Clarke ha subito diverse operazioni chirurgiche, come ad esempio: un intervento al seno, un sollevamento del sedere in stile "brasiliano" con liposuzione del body vaser, un lifting e le faccette sui denti.

