Onlyfans, la modella invita i fan a guardare i suoi tatuaggi (così lei guadagna 30mila euro al mese). «Sei la donna più sexy del mondo»

È stata definita «la donna più sexy del mondo» per alcuni scatti apparsi nelle ultime ore sui social network. I follower di Kells non hanno dubbi: è lei la donna dal corpo più hot e provocante al mondo. La giovane statunitense, star di Onlyfans, è una delle modelle più conosciute del momento e i suoi fan amano particolarmente i tatuaggi che sfoggia con orgoglio nelle sue foto, ma non tutti sono visibili... e lei non ha esitato a mostrarli tutti, ma proprio tutti.

Nuda su Instagram

Nelle ultime ore, le foto pubblicate su Instagram dalla modella, conosciuta con il nome di Kells, sono diventate virali. Il motivo? La giovane compare completamente nuda per mostrare ai fan i suoi numerosi tatuaggi. Immagini che hanno infiammato i suoi ammiratori che si sono riversati in massa a commentare gli scatti hot.

«Bomba sexy»

Gli scatti della modella davanti allo specchio, che mostra tutti i suoi tatuaggi, hanno scatenato i follower che la definiscono una vera e propria «bomba sexy». La giovane ha deciso di coprire le sue parti intime con le braccia e le gambe, ma molti fan hanno concentrato la loro attenzione sulla zona sotto al seno della modella. Una zona che ha scatenato le fantasie di molti uomini che si sono persi tra le curve mozzafiato di Kells, lasciando in secondo piano quei tatuaggi che dovevano essere il motivo di tale spogliarello.

La sua fama alle stelle

Gli scatti nude su Instagram hanno riscosso un grande successo in America, arrivando a collezionare più di 32mila like in meno di 48 ore, ma il suo successo è sempre più virale anche grazie a Onlyfans. La piattaforma dedicata a contenuti hot le permette di guadagnare più di 30mila dollari al mese e, molto probabilmente, i suoi follower affezionati erano già a conoscenza dei suoi tatuaggi più nascosti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 10:11

