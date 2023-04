Alice, modella hot e lottatrice di MMA: «I bulli mi prendevano in giro, ora pagano per vedermi su Onlyfans»

di Redazione web

Alice Ardelean è una modella e lottatrice di MMA. La ragazza di Birmingham, oltre a combattere sul ring, ha anche dovuto affrontare più volte le offese e gli scherzi di cattivo gusto di alcuni bulli che la deridevano per il suo fisico. Proprio per questo motivo, Alice ha cominciato a praticare questa disciplina che le ha regalato molte soddisfazioni. Il ring, però, non è l'unica piattaforma su cui la giovane ha successo: Alice è, infatti, molto seguita anche su Onlyfans.

Il racconto di Alice

In una recente intervista rilasciata a Daily Star, Alice Ardelan ha raccontato la sua storia: «Ho iniziato a fare MMA circa 12 anni fa perché i ragazzi erano un po' aggressivi e avevo paura che qualcuno mi facesse del male. Mi prendevano in giro perché, rispetto ad altre ragazze, avevo un fisico più rotondo. Dicevano che ero grassa o che ero brutta e che nessuno mi avrebbe mai considerato. Poi, per arrotondare, ho deciso di iscrivermi a Onlyfans: il mio profilo va benissimo, ho molti utenti e la cosa che mi diverte di più è che tra i miei follower più attivi ci sono proprio quei bulli che mi prendevano in giro da ragazzina».

Alice, poi, parla della sua carriera nell'MMA: «Mi alleno molto duramente per raggiungere i miei obiettivi e per dare il meglio di me quando combatto. Questa disciplina è la mia passione e viene anche prima della creazione di contenuti per Onlyfans».

Alice e i social

Alice Ardelan è molto attiva sui suoi canali social. La modella di Onlyfans è anche molto seguita: il suo profilo Instagram, infatti, conta 156 mila follower che la sostengono anche sul suo profilo TikTok.

