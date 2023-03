Katie Price e il suo seno extra large: «Non ci sta più nel costume... ho perso il conto degli interventi che ho fatto»

di Redazione web

Katie Price è famosa in tutto il mondo per avere partecipato a vari reality show inglesi e per voler battere e superare ogni record in fatto di... seno! La modella, infatti, si è recentemente sottoposta al suo sedicesimo intervento per ingrandire il proprio seno che ormai non ci sta nemmeno più nei costumi che indossa. La 44enne, comunque, non si preoccupa, anzi, è molto fiera del risultato.

Katie Price, l'ex fidanzato si tatua il suo volto sul petto. I fan: «Sei completamente pazzo»

Katie Price, la modella di Onlyfans vuole il record: «Sedici interventi per avere il seno più grande del Paese»

Gli scatti esplosivi di Katie Price

Katie Price è recentemente rientrata in Inghilterra dopo un viaggio in Thailandia durato un mese. La modella è stata immortalata a bordo piscina con un mini bikini che a stento riusciva a coprire il suo seno esplosivo. In un'intervista radiofonica a KIIS 106.5, radio di Sydney, Katie ha parlato degli interventi che ha subito: «La cosa più strana che mi capita è che ne ho fatti talmente tanti che non saprei dire un numero preciso. Spesso la gente mi ferma per strada e mi chiede perché io vada avanti o continui a modificare il mio corpo ma il fatto è che a me piace distinguermi».

Katie Price è davvero molto seguita sui suoi canali social, il suo profilo Instagram, ad esempio, conta più di due milioni e mezzo. La modella posta spesso foto con i figli ma le piace anche pubblicare scatti sexy e provocanti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 19:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA