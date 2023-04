A cena nudi al ristorante, da New York la nuova tendenza per mangiare insieme: The Füde Dinner Experience

di Redazione web

Dopo il nudismo al mare, anche quello a tavola, al ristorante. Da New York arriva il "nude dinner party" una nuova tendenza, lanciata da un'artista e modella Charlie Ann Max, con la complicità di un ristorante vegano, che per la cifra di 88 dollari a testa, organizza serate in cui sedersi di fronte al proprio commensale, senza nulla indosso. Si chiamano The Füde Dinner Experience, gli eventi organizzati dalla donna, dove "fude" scritto come fosse una parola tedesca in realtà sta per food, cibo.

Evelyn, la donna con due vagine su OnlyFans: «Una è per mio marito, l'altra per il lavoro»

Nudi a tavola

Secondo la donna che ha messo in piedi queste serate, raccontate niente di meno che dal New York Times, chi partecipa nudo a cene sociali è perché intende sentirsi connesso con il proprio corpo o stringere amicizie disinibite. Sembra che i clienti più curiosi siano le donne, mentre gli uomini non sono completamente esclusi ma qualcuno deve garantire per loro, per sedersi a tavola senza neanche gli slip.

Emily Ratajkowski: «Congelo gli ovuli per diventare di nuovo mamma. Ma da sola...»

Grande successo

Max ha cominciato a sperimentare alcuni eventi nudi, tra cui la respirazione di gruppo, tre anni fa nel 2020, ma all'inizio era solo su invito, poi, complici i social le cene sono andate a ruba e le richieste sono arrivate da ogni parte del mondo. Ora la modella si divide tra New York e Los Angeles.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA