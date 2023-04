Evelyn, la donna con due vagine su OnlyFans: «Una è per mio marito, l'altra per il lavoro»

di Redazione web

Madre natura l'ha dotata di una condizione fisiologica peculiare, l'utero didelfo, cioè due vagine, che Evelyn Miller, una donna australiana di 31 anni, dopo un periodo di difficoltà ha cercato di trasformare in una situazione a lei congeniale. In qualche modo di trarre vantaggio da una condizione disagevole e molto rara. Evelyn, infatti, ha deciso di lavorare come escort.

Alti guadagni

La donna, ora è presente sia su OnlyFans che su PornHub, arrivando a guadagnare fino a 12mila dollari a settimana, una cifra molto importante. La scoperta della donna, risale al 2011, quando gli specialisti le hanno diagnosticato l'utero didelfo: la 31enne, infatti, oltre ai due uteri ha due cervici, due vagine e due serie di ovaie, una condizione molto rara, per cui Evely ha temuto di non poter diventare mamma.

Marito felice

Ma il destino è stato clemente con l'australiana, mamma di due bambini, Andrew, di 20 mesi, e Georgia, di otto mesi, nati dall’unione con il marito Tom. Ed a proposito del rapporto con il marito, la sua particolare condizione, le consente di separare l'attività professionale dall'intimità della vita privata. «Ho una vagina per il lavoro e un’altra per la vita privata» ha detto la donna.

