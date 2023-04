Camion del catering si schianta contro Airbus in aeroporto: cos'è successo all'autista

di Redazione web

Un incidente in aeroporto avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, se l'Airbus A320 fosse esploso in pista. E' accaduto all'aeroporto di Guadalajara, in Messico dove il camion del catering ha colpito in pieno la coda dell'aereo, che incredibilmente ha riportato qualche danno, ma senza conseguenze per le persone. C'è una domanda lampante che sorge appena si vede il video. Ma il conducente del mezzo cosa stava facendo per non vedere a cosa stava andando incontro? Ma c'è una spiegazione.

Danni all'aereo

L'Airbus, in partenza dalla città del Messico, avrebbe dovuto raggiungere Los Angeles, ma i danni che ha riportato a causa dello scontro hanno reso necessario il fermo del velivolo per la manutenzione straordinaria. L'Airbus A320 appartiene alla compagnia aerea lo-cost messicana Viva Aerobus, e colpito dal furgone ha riportato danni all'area di impennaggio.

Autista svenuto

Lo schianto, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, è avvenuto all'aeroporto internazionale di Guadalajara. Tornando alle ragioni dello scontro camion-aereo, sembra che l'autista del camion sia svenuto pochi attimi prima dell'impatto, proprio durante le operazioni di rifornimento viveri.

