Giro delle Fiandre, perde il controllo della bici e fa cadere 40 corridori al. Maciejuk: «E' stato un grosso errore mio»

Ha sbandato con la sua bici, durante il giro delle Fiandre, provocando la caduta di 40 ciclisti, colleghi di gara. Una brutta giornata quella di Fillip Maciejuk, il 23enne della Polonia, che ha chiesto scusa dopo essere stato squalificato per l'incidente multiplo.

L'incidente si è verificato a 141 chilometri dal traguardo, quando Maciejuk tentando di recuperare posizioni al vertice, è scivolato nell'erba bagnata, ma per non cadere ha eseguito una manovra muscolare, ma azzardata che ha provocato la caduta di decine di ciclisti.

The moment Bahrain Victorious rider Filip Maciejuk caused the crash in the peloton, attempting to ride back onto the road 💥#RVV23 pic.twitter.com/ixym03232A