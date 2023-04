Blackout challenge, gruppo di 14enni si sdraia sulla Casilina per un selfie: la nuova follia

di Redazione web

L'ennesima follia via social. Sdraiarsi sull'asfalto, lungo una strada ad intenso scorrimento, quando ormai è buio, con l'obiettivo di scattare un selfie, da postare sui social per poi vantarsi del grande coraggio. O meglio dell'enorme stupidità di un gesto altamente pericoloso, assolutamente da non imitare, che si chiama blackout challenge.

Follia social

Eppure, è quello che è accaduto ieri sera sulla via Casilina, a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone dove un gruppo di adolescenti, 4 o 5 intorno ai 14 anni, ha iniziato a mettersi a terra, sdraiati, mentre alcuni scattavano foto e giravano video. E' stato il dipendente di un hotel, che si è precipitato in strada, ad urlare ai ragazzini di smetterla, di andarsene.

Testimone chiama carabinieri

«Ho intimato che se non si fossero tolti immediatamente avrei chiamato i carabinieri. Loro scocciati sono scappati e intanto mi hanno insultato» scrive Il Messaggero. L'allarme ai Carabinieri ha messo in fuga il gruppetto, da subito ricercato, che secondo gli inquirenti avrebbe le ore contate, perché le immagini di videosorveglianza girate dalle telecamere del Comune con molta probabilità porteranno alla loro identificazione, mentre i genitori - visto che si tratta di minorenni - rischiano di essere denunciati.

Denuncia del sindaco

«Il gesto compiuto dai 𝗿𝗮𝗴𝗮𝘇𝘇𝗶𝗻𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗲𝗿𝗶 𝘀𝗲𝗿𝗮 𝘀𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝗱𝗿𝗮𝗶𝗮𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗹𝗹'𝗮𝘀𝗳𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗹𝗳𝗶𝗲 𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼 rappresenta un fatto gravissimo», ha detto il sindaco Gioacchino Ferdinandi, che ha dichiarato che si stanno visionando le telecamere di sorveglianza in quel tratto per risalire agli autori della stupida sfida web.

