Sofian Kiyine, l'ex Chievo "vola" in auto dentro un palazzetto dello sport: il video diventa virale

Si vede un'auto volare sopra l'asfalto, sfondare la parete di un edificio, anzi di un palazzetto dello sport, dove poco prima stavano giocando dei bambini. Una doppia tragedia sfiorata quella di cui è stato, suo malgrado, protagonista Sofian Kiyine, calciatore belga del 1997, che ha perso il controllo della sua macchina dopo aver preso il cordolo di una rotonda ad alta velocità, nella cittadina di Flematte, vicino Liegi.

😳 Nel video il terribile incidente occorso a Sofian #Kiyine. L’ex #Lazio, dopo aver colpito una rotonda a grande velocità, è decollato con la sua auto sfondando il muro di una palestra. Il suo attuale club ha fatto sapere che Kiyine non è in pericolo di vita e non sono rimaste… pic.twitter.com/2u1ndYaAxk — AllRoundLazio (@AllRoundLazio) March 31, 2023

Tutto bene

Il giocatore, di madre italiana e padre marocchino, nell'incidente ha riportato qualche trauma, diverse fratture e un ematoma a uno zigomo ma può dirsi fortunato, soprattutto perché oltre a non far male a se stesso, non ha provocato il ferimento di nessun altro.

Il calciatore belga ha giocato anche in Italia, esordiendo con il Chievo, poi acquistato dalla Lazio, ma ceduto alla Salernitana ed al Venezia, fino a ritornare nel suo paese d'origine.

