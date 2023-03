Roma, l'auto sfreccia contromano sul Muro Torto: il video choc fa il giro dei social. Cos'è accaduto

di Redazione web

Un filmato choc, ripreso dal passeggero di un'auto, che filma la corsia opposta dove un'auto percorre un lungo tratto di strada contromano. Non si capisce se intenzionalmente o per una pericolosa challenge. Nel video si vede una Fiat 500 di colore scuro, nero o blu, mentre di sera, probabilmente di notte, visto l'esiguo traffico, quasi nullo, considerando che è stato girato nel sottopassaggio del Muro Torto a Roma, una delle arterie della capitale maggiormente frequentate. Il filmato è stato postato su Welcome to Favelas.

Estrema pericolosità

Nel video si sente l'automobilista suonare con il clacson per avvisare il conducente della Fiat dell'enorme pericolo che sta correndo, ma non sembra esserci ravvedimento nella corsia opposta.

Addirittura la macchina viaggia a fari spenti, mentre si avvicina un primo veicolo che la schiva, ed ancora altre tre, quattro vetture che rallentando riescono a schivare la 500 che continua la sua folle corsa.

