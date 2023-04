Frontale con un autobus, l'auto sbalzata fuori strada: morto un 53enne. Ma sulla dinamica è giallo

di Redazione web

Uno scontro frontale tra un autobus di linea ed un'auto di media grandezza. Questa mattina a perdere la vita, nel tratto rettilineo della strada a scorrimento veloce che collega Romanengo a Ticengo, in provincia di Cremona, è stato Attilio Duranti, allevatore di 53 anni, rimasto ucciso nell'impatto violentissimo. L'auto guidata dalla vittima è finita fuori strada, a ridosso di un canale, mentre il bus di Autoguidovie è rimasto nella carreggiata, ma gli inquirenti e la polizia stradale stanno cercando di ricostruire la dinamica di un incidente avvenuto su un tratto di strada dritto, privo di curve.

Roma, l'auto sfreccia contromano sul Muro Torto: il video choc fa il giro dei social. Cos'è accaduto

Impatto devastante

Dall'esame sul luogo dello schianto, è emerso che l'impatto fra vettura e pullman è stato fronto-laterale, ma resta da capire se per Duranti sia stato fatale proprio quel primo urto o se, invece, siano stati i traumi subiti quando l'auto è stata sbalzata fuori strada, a condurlo alla morte.

Eleonora, morta di leucemia a 17 anni: genitori condannati per omicidio colposo. «Le impedirono la chemio»

Passeggeri illesi

Quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell'impatto, Duranti era già deceduto, mentre per fortuna i passeggeri dell'autobus di linea non hanno avuto conseguenze derivanti dall'incidente; solamente l'autista 24enne e un passeggero di 18 anni hanno riportato lesioni lievi e sono stati medicati sul posto senza bisogno di trasporto in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA