Roma, la protesta degli studenti con i cartelli «Carriera Alias». Una prof si infuria e li strappa: scoppia il caso

Studenti contro insegnanti. Anzi contro una in particolare, che avrebbe strappato un cartello colorato con la scritta "Carriere alias in ogni scuola". La vicenda si è verificata questa mattina all'esterno del Liceo Cavour di Roma, quando un gruppo di studentesse e studenti della Rete degli Studenti Medi Lazio - in segno di solidarietà con il Trans Day of Visibility, istituito a livello mondiale nel 2009 all'interno della comunità Lgbtq+ internazionale, che cade ogni anno il 31 marzo - ha distribuito agli insegnanti i cartelli colorati.

Cosa è successo

«Una docente di religione, però, ha deciso di togliere di mano a uno studente un cartello e strapparlo in più pezzi» si legge nella nota Facebook della Rete Studenti Medi, secondo i quali anche la dirigente scolastica, Claudia Sabatano, venuta a conoscenza del fatto, avrebbe ripreso gli studenti perché l’azione non sarebbe stata autorizzata e perché con il cellulare avrebbero ripreso l'insegnante.

Intervento della preside

«Qualunque azione deve passare innanzitutto per il rispetto delle regole, avete fatto due cose sbagliate: una campagna non autorizzata e avete ripreso una docente. L'affermazione dei diritti di alcuni non può passare attraverso la negazione dei diritti di altri; oggi dovevamo fare queste prove di evacuazione alle quali eravamo tutti impegnati. Le regole vanno rispettate, questo è anche il senso dello stare in una comunità» le parole della preside del Liceo Cavour.

Carriera alias

La carriera alias, è un profilo alternativo sul registro di classe e sui documenti scolastici, che prevede l'uso del nome d'elezione anzichè di quello anagrafico, già approvata dal Consiglio di istituto e viene applicata al liceo Cavour, primo in Italia.

Studenti replicano

«Siamo stanchi di vivere ogni giorno nelle nostre scuole un ambiente escludente e discriminatorio - spiega Valeria Cigliana della Rete degli Studenti di Roma Centro - Vogliamo che vengano presi seri provvedimenti e che ogni soggettività venga rispettata».

