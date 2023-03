Rigopiano, la toccante lettera di Gaia: a 5 anni perse la mamma nel disastro. La premier Meloni si commuove

La tragedia di Rigopiano da una parte, in cui una valanga ha travolto l'hotel di Farindola, uccidendo 29 persone, tra cui la mamma di Gaia, che all'epoca aveva 5 anni. Dall'altra la premier Giorgia Meloni, capo di governo, ma anche mamma, che si è commossa quando il papà della ragazzina, oggi 11enne, le ha dato una lettera in cui racconta il suo dolore, racconta La Stampa.

Eleonora, morta di leucemia a 17 anni: genitori condannati per omicidio colposo. «Le impedirono la chemio»

Commozione di mamma

Giampaolo Matrone, uno dei sopravvissuti di Rigopiano, rimasto 62 ore sotto le macerie, che quel giorno ha perso la moglie, è arrivato fino a Palazzo Chigi per consegnare a mano, la lettera scritta da sua figlia che da sei anni convive con il dolore di non avere più una mamma. «Mia figlia Gaia l'ha scritta qualche giorno fa, spiegando il suo dispiacere per non avere più la mamma da 6 anni...Si è commossa appena gliel'ho data, ha detto che l'avrebbe letta più tardi perché era troppo pesante leggere in quel momento», ha detto Matrone dopo l'incontro con Meloni.

Botte e insulti ai bimbi di pochi mesi: nei guai l'educatrice di un asilo nido. «Incastrata dalle telecamere»

Azioni concrete non parole

Un incontro per chiedere un'azione concreta delle istituzioni nei confronti delle famiglie che hanno perso affetti, famiglie. «L'ho vista molto vicina alla nostra situazione, le abbiamo chiesto soprattutto di non fare come hanno fatto le precedenti istituzioni che ci hanno accolto solo con una pacca sulla spalla» le parole di Matrone, amareggiato dai tempi processuali dilatati, rallentati che in sede civile potrebbe durare ancora altri anni.

Processo civile

«Le ho consegnato una piccola memoria sulla situazione del processo civile, che ci sarà da affrontare e può darsi che duri altri 5, 6 o 7 anni. È stato un evento con enti importanti, Regione Abruzzo, Provincia, Comune, Prefettura, possono anche scendere a un compromesso e a un tavolo insieme a noi e vediamo quello che si può fare» le richieste dell'uomo a Giorgia Meloni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA