Ubriaco alla guida, entra con l'auto in camera da letto: la polizia diffonde il video incredibile

C'è un prima. Una normale camera da letto. E c'è un dopo, una normale camera da letto con una macchina che ha sfondato il muro ed è entrata dentro. E' successo a Cambridgeshire, in Inghilterra, dove un uomo - ubriaco - si è schiantato contro una casa, piombando dentro l'appartamento, fin dentro la camera da letto. Una vicenda incredibile, in cui il protagonista è un uomo di 34 anni, che ha evitato situazioni tragiche, ma ha provocato 30 mila sterline di danni.

Auto in camera

Cambridgeshire: Car smashes into house causing £30,000 of damagehttps://t.co/vUuppvuVDH March 28, 2023

Filmato lo inchioda

Dopo l'incidente, il 34enne ha cercato di fuggire in modo rocambolesco, sostenendo che non fosse lui alla guida dell'auto, ma un ladro che l'aveva rubata. In realtà, l'incidente si riferisce a due anni fa, il 2021 ma la polizia ha diffuso il filmato proprio in questi giorni, in concomitanza alla condanna.

Le riprese delle telecamere a circuito chiuso non hanno grande qualità grafica, ma rendono l'idea sulla dinamica del sinistro. Per fortuna quando l'auto è entrata in casa, i proprietari stavano dormendo al piano superiore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Marzo 2023, 21:48

