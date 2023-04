Onlyfans, la donna più tatuata non si arrende: tatuaggio all'interno delle parti intime. Nuovo record mondiale?

di Redazione Web

È la donna più tatuata della Gran Bretagna e ora ha deciso di tatuare anche l'interno delle sue parti intime. Si chiama Becky Holt, è una star di Onlyfans e ha segnato un nuovo record mondiale: farsi tatuare le pieghe interne ed esterne della vulva, cioè la parte esterna dell'organo genitale femminile.

Il tatuatore ha impiegato cinque sessioni per completare l'audace disegno nell'area altamente sensibile.

La trasformazione di Becky

Secondo il New York Post, la 34enne ha speso negli anni oltre 42mila euro per ottenere un corpo tatuato dal viso ai piedi. Holt ha condiviso una foto su Instagram mentre stava eseguendo l'ennesima seduta dal tatuatore e ha mostrato pubblicamente di essersi tatuata le parti intime, ma ha rifiutato di rivelare sui social quale tipo di disegno ha deciso di apporre in modo permanente al suo organo genitale.

«È imbarazzante avere un tatuatore tra le gambe, ma volevo fosse finito perché voglio che il mio corpo sia completamente tatuato», ha aggiunto Becky come scrive il Daily Star, sperando di essere l'unica al mondo ad aver tatuato le parti intime così in profondità.

