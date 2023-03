«Non mi permettono di fare sesso in carcere»: l'appello della star di Onlyfans che ha ucciso il fidanzato

Abigail White è in carcere da ormai 6 anni. La modella e star di Onlyfans, conosciuta dai suoi seguaci come «Fake Barbie», ha ucciso il suo fidanzato. E adesso si lamenta del fatto che non le sono consentite le visite coniugali notturne con altri uomini. La giovane è stata condannata, nell'ottobre del 2022, a 18 anni di reclusione per aver pugnalato al cuore il suo compagno.

L'omicidio

La «finta barbie» il 25 marzo del 2022, dopo una lite con il suo fidanzato, ha impugnato un coltello e lo ha pugnalato al cuore nella loro casa di Kingswood, vicino a Bristol. Un caso che ha fatto molto discutere tutta la Gran Bretagna, viste le dichiarazioni rilasciate dalla 24enne, madre di tre figli. Di fronte ai giudici, infatti, Abigail White ha dichiarato che il suo ragazzo, Bradley Lewis, ha cercato di prendere il controllo del suo corpo, ma soprattutto dei suoi soldi. Così in un raptus di rabbia è entrata in cucina con un coltello in mano e ha cercato di sminuire il suo gesto: «Non è stata una grande coltellata, volevo solo impaurirlo». La vittima, però, è morta sul colpo e per lei è scattata una condanna a 18 anni di carcere.

Una celebrità

Abigail White è stata una delle prime pioniere di Onlyfans. In Inghilterra è stata tra le prime ad aprire il suo profilo e a caricare sulla piattaforma social i suoi contenuti erotici. Una vera e propria icona del mondo hot che, adesso, è spopolata in tutto il mondo. Una celebrità che la portava a guadagnare più di 50mila sterline al mese, quasi 60mila euro in 30 giorni. Una successo che ha sempre pensato fosse solo suo e che non voleva condividere con il suo compagno che avrebbe voluto diventare il suo manager. Ma il suo gesto, adesso la tormenta. Ai giudici ha infatti rivelato: «Sono andata da lui per colpirlo, volevo spaventarlo e prima che me ne rendessi conto, l'avevo pugnalato. Mi sono subito resa conto che era unca cosa grave. Ho visto sgorgare il sange dal suo petto e mi sono spaventata. È stato davvero brutto». Un colpo secco che ha perforato il torace del 22enne per 7 centimetri, raggiungendo il cuore. Un colpo fatale che è stato fatale.

«Sono scioccata»

E adesso, a distanza di un anno dall'omicidio, la giovane è stata intervistata dalla rivista Inside Time rompendo il silenzio sulla situazione all'interno del carcere femminile. «Sono scioccata - ha rivelato - nelle carceri femminili non permettono ai partner di incontrare le carcerate. I poliziotti dovrebbero tenere conto dei bisogni sessuali delle donne, facendo pernottare i loro uomini». Parole che accendono nuovamente i fari sulla star di Onlyfans e che stanno facendo discutere il mondo dei social network. «Non capisco come sia possibile che le mogli e compagne degli uomini in carcere possano far visita ai loro uomini, mentre per le donne non è ammessa la visita degli uomini. Vorrei sapere cosa ne pensano gli altri detenuti, perché qui dove sono io in molte concordano con me»

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 21:18

