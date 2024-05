Incidente frontale tra due auto, morta una bambina: Giada Paolella aveva 8 anni. Diversi feriti, anche la nonna e il fratellino

di Redazione Web

Giada Paolella, una bambina di 8 anni, è morta in un incidente stradale tra due auto la notte di martedì 7 maggio a Clusone, in provincia di Bergamo. Il fratello di 9 anni ha riportato la frattura del femore e altre tre persone - tutte adulte - sono rimaste ferite, due in modo grave. Tra queste la nonna dei due bimbi. Si è trattato dello scontro tra due vetture avvenuto sulla ex statale 671.

L'incidente mortale

Lo scontro è avvenuto intorno alle 22.40. Coinvolte una Seat e una Bmw. Sulla prima la piccola Giada, di Castione, insieme alla nonna (60enne che era al volante) e al fratellino di 9 anni. Sulla seconda un uomo di 47 anni e una donna di 60, entrambi di Clusone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, una delle due auto sarebbe sbandata nei pressi di una rotonda probabilmente a causa della pioggia, finendo sulla corsia opposta.

Lo scontro frontale è stato fortissimo e la bambina è morta sul colpo, riporta il Corriere di Bergamo. Sul posto sono intervenuti due elicotteri da Brescia e da Sondrio, quattro ambulanze e i vigili del fuoco di Clusone e di Gazzaniga. Verifiche del caso in corso, la salma della piccola è stata riconsegnata alla famiglia.

