Silvia Tollon, stroncata dalla sclerosi multipla: lascia un bimbo di 6 anni. «Era bella e solare»

di Redazione web

Aveva 44 anni Silvia Tollon, madre di un figlio di 6 anni, che lei e il marito Federico Aggio avevano tanto voluto e che ora ha perso la sua mamma. Stroncata da una sclerosi multipla che non le ha lasciato scampo, togliendole la vita dopo una battaglia lunga 7 anni. Come racconta il quotidiano Il Gazzettino, quando Silvia è rimasta incinta la malattia si era già presentata: lei ci conviveva, con il supporto del marito e di tutta la famiglia.

Chi era Silvia Tollon

Di recente Silvia e Federico si erano trasferiti in una casa costruita ad hoc per permetterle di spostarsi con la sua carrozzina: fino all'ultimo la mamma è stata vicina al figlio di 6 anni, che frequenta le elementari in paese. «Solare, bella e sempre con un sorriso per tutti - raccontano in paese - Silvia ha sempre vissuto qui a Cesarolo.

Come racconta ancora Il Gazzettino, tutto filava per il meglio, con un marito splendido, quando all'improvviso ha iniziato ad accusare qualche malessere. Poi le visite e quindi il referto con cui le diagnosticavano la sclerosi multipla. Da qui in poi per Silvia la vita è cambiata, ma lei non si è mai data per vinta.

Tutti i familiari hanno sempre sperato che potesse in qualche modo sopravvivere al male, ma un paio di settimane fa purtroppo la situazione è degenerata. Silvia Tollon è stata trasferita in ospedale a Portogruaro, dove è deceduta. Lascia il figlio con il marito Federico, i genitori Vilma e Adriano, la sorella Dania con Nicola, il cognato Daniele con Raffaella e i nipoti a cui era molto legata. Il funerale sarà celebrato oggi, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Cesarolo. La famiglia ha deciso di evolvere eventuali offerte alle associazioni impegnate nella ricerca per la cura dalla sclerosi multipla.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA