Katie Price, la modella di Onlyfans vuole il record: «Sedici interventi per avere il seno più grande del Paese»

È suo il seno più grande del Regno Unito. Katie Price, volto noto della moda d'oltre Manica, è stata recentemente paparazzata in Tailandia, dopo il 16esimo intervento chirurgico che le ha regalato questo particolare primato. L'ex modella di 44 anni ha sfoggiato le sue nuove forme esplosive in un minuscolo bikini verde mentre si gode la tintarella e cerca di riprendersi dai dolori dell'intervento.

Il record

Katie Price ha mantenuto la promessa. L'ex modella che adesso è una vera e propria star di Onlyfans, in una recente intervista aveva dichiarato di volere il seno ancora più grande. «Le mie te**e pesano due chili l'una, ma voglio il seno ancora più grande», aveva dichiarato. E non ha perso tempo. La donna, infatti, è andata sotto i ferri un'altra volta, sostenendo il suo 16esimo intervento. E adesso si gode il suo record di maggiorata.

Paparazzata in piscina

L'ex modella è stata paparazzata dai fotografi del The Mirror, mentre faceva un tuffo in piscina, durante le sue vacanze insieme a una sua amica. Katie Price ha creato una vera e propria onda anomala in acqua, dovendo risistemare più volte il suo due pezzi color turchese, in evidente difficoltà a contenere la nuova taglia della donna. Un aspetto che, però, non sembra convincere i suoi familiari.

«Stavi meglio prima»

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, infatti, la figlia 15enne dell'ex modella, Princess, è stata vista confidare alla mamma che secondo lei stava meglio prima. «Eri più carina al naturale», avrebbe detto la giovane, facendo riferimento al fatto che sua madre era più bella quando ancora non aveva deciso di ingrandirsi il seno. Ma la donna non ha alcuna intenzione di fermarsi. In una recente intervista, infatti, ha dichiarato che nella sua testa sono già programmati altri interventi, prima alle labbra e poi, ancora una volta, al seno.

«A 90 anni sarò trasparente»



Katie Price non ha alcuna intenzione di fermarsi. E ha dichiarato che anche sua madre sembra non apprezzare la sua trasformazione. «Mi ha chiesto se volevo rifarmi anche le labbra e io ho annuito. A quel punto mia madre mi ha chiesto se ancora riuscissi a muovermi, dopo tutti quegli interventi. 'Come puoi sformare ancora di più la tua pelle? Non è un elastico', mi ha detto. Ma io voglio continuare e le ho risposto: 'Quando avrò 90 anni probabilmente sarà trasparente, riuscirai a vedere tutte le mie vene». Anche sua figlia Princess non approva e, sebbene esclude che mai si sottoporrà a interventi chiurigici, ammette: «È il suo corpo. È una sua scelta. Non ho problemi con la chirurgia plastica, ma penso che le persone siano più carine al naturale, con i loro difetti».

Non solo silicone

Sfoggiando un bikini davvero striminzito, Katie Price ha evidenziato un altro aspetto che la contraddistingue: i tatuaggi. Nella mente dell'ex modella non c'è solo quella di modificare il suo corpo con il silicone, ma di tatuarsi ancora di più. Un modo per rendere omaggio ai suoi 5 figli. Di recente, infatti, ha mostrato un tributo impresso sulla sua pelle per sempre, dedicato, alla figlia Princess e ha dichiarato di voler tatuarsi ancora per tributare dei suoi altri quattro figli. Al The Mirrore ha rivelato: «Ho iniziato con Princess perché ha i capelli lunghi e ricci, quindi il suo ritratto è il più doloroso e richiede più tempo. Non è perché ci sono favoritismi! Princess lo adora, ma a breve tutti potranno adorare il loro tatuaggio sulla mia pelle».

Le voci sull'intervento

Per rendere il suo seno ancora più grande, pare che le siano stati inseriti due impiranti da 2120 CC. Un'operazione davvero dolorosa che ha costretto la donna anche a un periodo sulla sedia a rotelle per ristabilirsi del tutto. «È stata un'agonia», ha rivelato. «Le mie te**e sono troppo grandi per la struttura del mio corpo, quindi soffro di mal di schiena cronico». Ma, si sa, chi bello vuole apparire...

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Febbraio 2023, 11:27

