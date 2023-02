Guida una Tesla e rischia la vita: «Il volante è caduto mentre ero in autostrada». La denuncia sui social

Aveva appena deciso di acquistare una Tesla Model Y, quando uno sfortunato automobilista ha dovuto fare i conti con un imprevisto che ha davvero dell'incredibile. A 5 giorni dalla consegna della sua nuova auto elettrica, ecco che il volante si è staccato ed è caduto. Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, visto che l'uomo si trovava alla guida in autostrada.

Tragedia sfiorata

Prerak Patel, il proprietario dell'auto, infatti stava guidando lungo un'autostrada vicino al Woodbridge Mall nel New Jersey con sua moglie e i suoi figli quando si è verificato l'incidente. «Stavo guidando a una velocità normale sulla corsia di sinistra quando all'improvviso mi sono ritrovato il volante in mano», ha dichiarato al quotidiano Insider. «Per grazia di Dio, non c'era nessuno dietro di me. Ho tolto il piede dal pedale e sono stato in grado di accostare fino alla corsia di emergenza». Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia e che lo stesso Prerak ha voluto condividere sui social network.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv — Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023

La denuncia social

«Elon Musk e Tesla la mia famiglia era entusiasta del nuovo acquisto, ma il volante si è rotto mentre ero in autostrada. Sono stato fortunato che nessuna macchina era dietro di me in quel momento», ha scritto su Twitter l'uomo, tirando in causa anche il patron della casa automobilistica. La polizia, per raggiungere la loro auto ha impiegato una 20ina di minuti e, grazie al loro aiuto, l'auto è stata rimorchiata in un centro di assistenza. Dalle immagini pubblicate dall'uomo si vede come il volante si sia completamente staccato dal piantone dello sterzo ed è rimasto appeso solo grazie ai fili elettrici che collegano i comandi manuali sul volante.

Thank You all for your replies, retweet and concerns🙏🏼. Like to share inside of the car as one tweeter was doubtful(fake) account. pic.twitter.com/35TRhQneji — Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023

«Mancava un bullone»





@elonmusk Response from Tesla Service Ctr pic.twitter.com/Jv5MTAravE — Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023

«Ho chiesto un rimborso»

«Se mi restituiscono la stessa macchina, avrò paura a guidarla», ha confessato. «Ho chiesto un rimborso. Ho chiesto una macchina nuova» e sui social pubblica la conversazione avuta con il servizio clienti di Tesla. Una discussione che è subito diventata virale sui social visto che il centro assistenza non ha intenzione di venire incontro all'uomo fornendo un rimborso o un'auto nuova. Le sue immagini hanno ottenuto più di 2 milioni di visualizzazione e in tanti si stanno chiedendo se il servizio offerto dalla casa automobilistica sia davvero così esclusivo come vogliono far credere.

@elonmusk Am I responsible for manufacturing defect? It’s not even week and getting bill for faulty steering wheel. Isn’t it company’s responsibility to fix it? I would greatly appreciate refund and keep the car as we lost trust and family is not feeling safe driving it back. pic.twitter.com/7ZsO4ZiXNu — Prerak & Neha Patel (@preneh24) January 30, 2023

«Devono migliorare»

Patel su Twitter ha rivelato che ha deciso di condividere con il mondo del web la sua disavventura per far sì che Tesla migliori il controllo qualità: «Nessun'altra famiglia deve correre il rischio che ha corso la mia. È stata un'esperienza orribile», chiedendo che la società si assuma pubblicamente la sua responsabilità. Anche perché non è la prima volta che capitano inconvenienti del genere... Nel 2020, il proprietario di un'altra Tesla, Jason Tuatara, ha pubblicato le foto del volante che si era staccato dalla sua Model 3. All'epoca, il New York Post riferì che un rappresentante di Tesla aveva fatto notare la stessa mancanza che è capitata a Patel: in fase di assemblaggio si erano dimenticati del bullone.

