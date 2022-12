«Miss Bolivia ha deriso il fisico delle rivali»: revocato il titolo alla vincitrice Fernanda Pavisic

Dopo aver vinto il titolo di Miss Bolivia, Maria Fernanda Pavisic ha deriso il fisico delle sue rivali e con una decisione che ha pochi precedenti è stato deciso di ritirarle il titolo. La 23enne di Cochabamba si è resa protagonista di un video in cui derideva le altre concorrenti e l'organizzazione ha agito senza alcuna pietà.

Lettera di licenziamento

La sorprendente decisione, scrive il quotidiano Los Tiempos, è stata adottata ieri da Promociones Gloria, la società proprietaria del franchising dei concorsi di bellezza in Bolivia. Dopo aver esaminato la situazione, scrive il giornale, l'impresa ha inviato una «lettera di licenziamento» alla Pavisic, sottolineando che con il suo comportamento «ha violato il contratto firmato per partecipare al concorso di Miss Bolivia».

La vicenda

Tutto è cominciato quando la giovane vincitrice, che è modella di professione e studentessa di psicologia, ha pubblicato un video sui suoi canali social in cui la si vede deridere alcune sue rivali, e in particolare Miss Potos, Ximena Maygua. Questo ha spinto le autorità di Potosì a presentare una denuncia in tribunale nei confronti di Miss Bolivia per discriminazione razziale, chiedendo al giudice di ordinare la perdita del titolo. Appresa la notizia la Pavisic ha caricato sui social network un altro video in cui indicava che il precedente non era altro che «un esperimento di comunicazione sociale», chiedendo scusa alla rivale e alla popolazione di Potosì in generale.

Le scuse non bastano

Ma tutto questo non è servito a placare gli animi e a far recedere Promociones Gloria dalla sua decisione, che impedirà alla Miss di Cochabamba di rappresentare la Bolivia al concorso di Miss Universo 2023. «Si sta creando un precedente molto negativo per il concorso di Miss Universo - ha reagito mestamente Pavisic - dal momento che il titolo viene tolto a una persona per azioni che non ha commesso».

