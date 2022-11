A 20 anni lascia il lavoro da barista, smette di depilarsi e sbarca su Onlyfans: «Ora guadagno cifre a sei zeri»

Cherry The Mistress, questo il suo nome su Onlyfans, ha soli 20 anni e sulla piattaforma che sta spopolando in tutto il mondo è più unica che rara. Lei, infatti, rispetto alle altre creatrici di contenuti punta tutto sulla naturalezza, forse anche po' estrema. Da due anni non usa il deodorante e non si depila né rade. E nonostante la peluria ben visibile sta ottenendo un successo incredibile. «Ho lasciato il mio lavoro per realizzare contenuti erotici a tempo pieno e adesso guadagno uno stipendio a sei cifre», ha rivelato.

La sua storia

Cherry the Mistress ha aperto un account OnlyFans all'inizio della pandemia quando ogni giorno aveva il pensiero di come arrivare a fine mese. Lavorava come barista e studiava all'università. E adesso dopo due anni, la 20enne guadagna 30mila dollari al mese. Una cifra che l'ha portata anche ad abbandonare gli studi per dedicarsi a tempo pieno alla sua nuova attività. Tutto merito dei suoi «clienti» a cui piacciono gli odori forti.

La fine degli studi

Più passava il tempo e più Cherry The Mistress continuava a crescere di utenti, quindi decise di smettere di studiare: «Era solo una perdita di tempo. Stavo studiando scienze psicologiche per diventare una terapista sessuale e mi ci sarebbero voluti più di 10 anni per fare i soldi che faccio ora», ha spiegato.

Ma il successo, si sa, porta tanti benefici e tanti fan, ma anche tanto odio. Sui social in molti la accusano di non essere igienica e spesso viene sommersa dagli insulti. «Ho ricevuto qualsiasi tipo di commento di odio che si possa solo immaginare. Sono stata chiamata uomo, sasquatch e Chewbacca. Ma non solo. Mi è stato detto che sono disgustosa, non ho igiene, che ho bisogno di radermi e depilarmi il corpo e che non troverò mai un ragazzo, il che è divertente perché ne ho uno, e loro moriranno da soli. Anni fa mi avrebbero distrutto commenti del genere, ma ora rido dei commenti cattivi perché sono finalmente felice e la loro cattiveria non mi riguarda».

