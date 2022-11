Ilary Blasi mezza nuda nella gelida New York: non soffre il freddo

Ilary Blasi sta vivendo un momento molto particolare della sua vita. A inizio estate è arrivato l'annuncio della separazione da Francesco Totti e da quel momento il gossip ha acceso i riflettori sulla ex coppia senza perderli mai di vista. E dopo la lite legata ai Rolex e le borse, finita in tribunale, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha deciso di concedersi una fuga dai problemi italiani organizzando una vacanza insieme a sua sorella Silvia e alcuni amici.

La fuga a New York

Da quando è tornata single, Ilary Blasi è tornata a essere molto attiva sui social network, condividendo spaccati del suo vissuto con i suoi follower. E anche dalla fuga a New York per staccare la spina, l'ex moglie di Francesco Totti ha intrattenuto i suoi fan con video esilaranti e foto hot. Dopo il siparietto per il tacco rotto dei suoi stivali, accolto da risate e ironia, ecco spuntare le foto di uno shooting davvero gelido. Proprio come quelle pubblicate per ultimo sulle sue storie Instagram dove la vediamo posare tra le vie della Grande Mela nel traffico cittadino.

Sfida al freddo

New York, si sa, con l'arrivo dell'inverno è una città molto fredda in cui spesso, sotto Natale, è possibile assistere a copiose nevicate. E in un periodo dove il termometro segna come temperatura minima -3 C°, Ilary Blasi sfida il freddo per posare mezza nuda. Scatti che sicuramente hanno riscaldato i suoi fan, ma che probabilmente a molti di noi avrebbero causato quantomeno un raffreddore. La canottiera nera mette in risalto le sue forme perfette e l'unico accessorio che si addice alle temperature è un cappellino di lana, sapientemente indossato senza rovinare la capigliatura.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Novembre 2022, 15:20

