Isola dei Famosi, Alvin potrebbe non esserci: partecipazione a rischio. «Ecco chi può sostituirlo»

Alvin potrebbe non tornare nella prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Il conduttore che in passato è stato in Honduras come supporto ad Ilary Blasi potrebbe essere sostituito da un altro inviato. Secondo quanto ipotizzato dal settimanale Vero Mediaset vorrebbe un volto nuovo per il programma che partirà dopo il Grande Fratello Vip, ovvero ad aprile 2023.

Il sostituto

Tra i nomi più probabili spunta quello di Paolo Ciavarro. Pare che Mediaset stia pensando seriamente di affidare il ruolo di inviato del reality show vip al compagno di Clizia Incorvaia, il quale è tornato recentemente in prima serata su Canale 5 per fare una sorpresa al gieffino Edoardo Donnamaria. Si tratta però ancora di supposizioni e non si sa ancora se la trattativa andrà in porto.

Tra le ipotesi spunta anche la possibilità che Alvin abbandoni il reality per poter condurre un programma tutto suo proprio sulle reti Mediaset.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 16:34

