Isola dei Famosi, spuntano i nomi dei concorrenti: chi sono i primi vip. Ma c'è qualcosa che non torna

L'Isola dei Famosi partirà il prossimo aprile 2023 ma già spuntano i primi nomi dei possibili concorrenti. Intanto però si stanno tenendo i cast per scegliere i concorrenti, motivo per cui ci sono già dei rumors sui partecipanti al reality che vede confermata la conduzione di Ilary Blasi.

Pipol ha avanzato l’ipotesi Dayane Mello, già contattata dal Gf Vip che però ha rifiutato, il settimanale Vero ha fatto il nome di Pamela Prati, Nuovo Tv ha parlato di papabili naufraghi mettendo nella lista Alessia Macari, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, l’avvocato Luca Di Carlo e la mamma di Belen, Veronica Cozzani.

I rumos

Tra i vari nomi però sembra esserci qualcosa che non va. Alcune di queste persone, infatti, nel recente passato hanno smentito qualsiasi interesse nei confronti del reality. Una tra tutte Veronica Cozzani che dopo la partecipazione di tutto il clan Rodriguez a questo reality ha fatto capire che lei resterà l'unica eccezione della famiglia: «A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai. Non fa par me».

Pare però che anche Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi abbiano già rifiutato di partecipare in passato a L’Isola dei Famosi, mentre Pamela Prati, garantisce Biccy, che non avrebbe ricevuto ancora nessuna chiamata per il programma.

