Federico Fashion Style, presunta relazione con un uomo? «Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no»

di Redazione web

Federico Fashion Style si sbilancia sulla sua vita privata e per la prima volta fa una rivelazione in merito alla sua sessualità. Dopo la separazione dalla compagna, Letizia Porcu, l'hair stylist, ha smentito di avere un'altra relazione spiegando che invece con la ex la situazione è molto delicata e complicata perché gli verrebbe impedito di vedere e sentire quando vuole la loro bambina.

Leggi anche > Totti e Noemi Bocchi, ecco perché i due viaggiano spesso in Albania

Leggi anche > Ludovica Valli, incinta al settimo mese, ricoverata durante la vacanza a Dubai: «Non riuscivo a respirare»

La confessione

Intervistato dal settimanale Nuovo gli è stato chiesto in modo diretto se i pettegolezzi sulla sua presunta relazione con un uomo sono veri o no e Federico ha risposto sinceramente: «Si può amare tutto, da una pianta a una cosa simbolica. Io mi sento una persona libera di amare quello che voglio». Il noto parrucchiere delle star ha aggiunto che non deve necessariamente dichiarare il suo orientamento sessuale, aggiungendo che ognuno dovrebbe sentirsi libero di amare chi vuole: «In questo momento nella mia vita non ho nessuno. Quando la gente vede che una persona ha successo, deve sempre cercare di screditarla oppure di dire cose che possono infangarla. Non mi devo giustificare con niente e con nessuno e alla fine non devo certo dire qual è il mio orientamento sessuale. Ognuno di noi è libero di amare quello che vuole. Non mi sento di dire che cosa mi piaccia e che cosa no, anche perché io non giudico i gusti altrui. Sono comunque in una fase in cui voglio solo concentrarmi su me stesso e sulla mia carriera».

Un anno fa nel salotto di Serena Bortone, a Oggi è un altro giorno, aveva però dichiarato fermamente di essere eterosessuale, ora lascia intendere che non si sente di appartenere a nessuna categoria.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 13:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA