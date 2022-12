Ludovica Valli, le sue condizioni sono peggiorate: «Non sento più...»

di Redazione web

Le condizioni di Ludovica Valli sono peggiorate. L'influencer, che era stata ricoverata durante la vacanza a Dubai a causa di una brutta influenza che ha colpito sia lei che la figlia, ha fatto sapere, attraverso le sue instagram stories che è peggiorata.

«Non è finita qui. Stanotte mi è venuto un fortissimo dolore all’orecchio destro e praticamente non ci sento più. Per questo non riesco a stare concentrata o a parlare con qualcuno, è un fastidio tremendo. Ho dormito forse mezz’ora. Mi ha appena visitato l’otorino, volete sapere? Ho la membrana dell’orecchio completamente infiammata. Un dolore folle».

Come aveva anticipato la stessa Valli la sua condizione è ancora più complicata perché in gravidanza non può prendere tutti i farmaci, ma solo alcuni sotto stretta prescrizione medica.

Intanto ha fatto sapere che lentamente le condizioni della bambina migliorano, ma anche il compagno, suo futuro marito, ora si è ammalato: «A noi si è aggiunto anche papà stanotte, con febbre, tosse e tanto tanto male alla gola. Ce la caveremo anche questa volta».

