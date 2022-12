Ludovica Valli, incinta al settimo mese, ricoverata durante la vacanza a Dubai: «Non riuscivo a respirare»

Ludovica Valli si è sentita male durante la vacanza a Dubai. L'influencer, incinta al settimo mese, è stata ricoverata in ospedale dopo che una notte si è sentita male. Dopo essere stata dimessa dal nosocomio negli Emirati Arabi ha deciso di tornare a casa per fare gli accertamenti del caso visto il suo stato.

Il ricovero

Ludovica ha raccontato sui social di aver avuto un malore durante la sua vacanza da sogno a Dubai: «Mi veniva a mancare l’aria, non riuscivo a respirare bene». In ospedale hanno eslcuso il Covid e hanno ipotizzato un'influenza. «Ieri sera mi ha visitata anche il dottore... Mi ha fatto un ulteriore tampone, negativo per fortuna (ci ha detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza). In teoria mi ha trovato anche una forte infiammazione alla faringe, in pratica come torniamo in Italia farò ulteriori accertamenti. Non potendo prendere praticamente nulla perché sono incinta, sia stanotte che stamattina mi hanno fatto una flebo. Non vedo l’ora di tornare a casa nostra. Mi sembra un incubo tutto questo», ha spiegato ai suoi followers.

Tornati in Italia anche la figlia Anastasia ha iniziato a stare male con tosse e febbre: «Sono rimasta anche senza voce... ho davvero bisogno di riprendermi, sto ancora molto male». La Valli è in attesa del suo secondo figlio, ormai al settimo mese di gravidanza si è preoccupata per la salute del piccolo scegliendo di stare in Italia, anche se di fatto sembra trattarsi solo di una brutta influenza. Tra qualche mese lei e il marito Gianmaria Di Gregorio abbracceranno il loro piccolo, di cui si conosce solo il sesso (un maschietto), mentre il nome resta top secret.

