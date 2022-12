GFVip, Alberto De Pisis rientra nella casa e fa subito scoppiare una discussione: la battuta di troppo

Alberto De Pisis è rientrato al Grande Fratello Vip dopo essere rimasto in isolamento a causa del Covid, ma subito dopo il suo ingresso nella casa è scoppiato un caos. Dopo la lunga assenza ha riabbracciato i coninquilini, raccontando che vivere in isolamento per lui non è stato facile: «Dieci giorni in silenzio, è stato un incubo. Ero blindato. A tratti avevo le allucinazioni. Facevo di quei pianti nel pomeriggio, ero super malinconico e a me la malinconia piace viverla».

La battuta di troppo

Alberto ha voluto sapere cosa fosse successo in sua assenza, ma qualche domanda di troppo ha fatto accendere le tensioni nella casa. Informandosi sulle nuove dinamiche ha riacceso la miccia tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. I due non si sono mai piaciuti e non hanno mai avuto intenzione di legare. Ma qualche parola di troppo ha fatto scatenare il caos e, in particolare, Edoardo è esploso contro Antonino.

«Cosa c’è di nuovo?», ha domandato agli inquilini Alberto. Antonella ha risposto. «Io e Edo stiamo litigando, ti interessa?». Alberto ha risposto con sincerità. «Amore ma questa non è una novità, e no non mi interessa». Poi c’è stata una domanda a Edoardo che ha fatto partire la discussione con Spinalbese. Edoardo ha fatto una battuta su Ginevra che non è piaciuta ad Antonino e da lì è partito tutto. Donnamaria allora ha chiesto ad Antonino: «Con te non avevo nessun problema. Se mi prendo confidenza con una persona e faccio una battuta è grave?», Spinalbese allora ha risposto: «Non te l’ho data la confidenza. Non mi interessa Edoardo. Non mi interessa il tuo parere. Si tratta che io non ti do confidenza».

