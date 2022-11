Micol Incorvaia e la gaffe con Belen Rodriguez: ecco cosa ha detto ad Antonino Spinalbese

Gaffe di Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip. La concorrente del reality avrebbe fatto una battuta poco felice, toccando Belen Rodriguez, ex di un altro degli inquilini della casa, Antonino Spinalbese. Micol e Antonino stavano parlando di segni zodiacali quando c'è stato lo scivolone.

La battuta

Antonino Spinalbese ha esclamato all'improvviso: «La mia ex è Vergine ascendente Scorpione», così Micorl è intervenuta ironicamente: «Che bruttissima combo, la reincarnazione del Demonio. Poi ci sono io che sono Vergine ascendente Vergine, la seconda reincarnazione del Demonio». Peccato però che Micol non avesse capito che Antonino stesse parlando proprio di Belen Rodriguez e non di Oriana. Poco dopo gli ha chiesto di che segno fosse la mamma della sua bambina e Antonino ha risposto: «Vergine ascendente Scorpione». A quel punto è calato il gelo e Micol ha provato a sdrammatizzare: «Ah, è lei, scherzone», mentre lui è scoppiato a ridere.

Sul web ovviamente non è passata inosservata la cosa e sono stati molti che hanno commentato ironicamente la gaffe della concorrente, ma tanti hanno anche sottolineato come sia sempre Antonino il protagonista, diretto o indiretto, di battute poco felici. A giustificare Micol c'è però il fatto evidente che la gieffina non volesse offendere Belen, definendosi a sua volta "la seconda reincarnazione del Demonio".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 19:06

