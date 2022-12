Totti e Noemi Bocchi, ecco perché i due viaggiano spesso in Albania I numerosi viaggi verso i Balcani hanno però una motivazione ben precisa per Francesco che avrebbe interessi economici e professionali in quelle zone







di Redazione web Francesco Totti e Noemi Bocchi sono senza dubbio la coppia del momento e proprio perché sotto i riflettori, molti hanno notato che i due sono spesso in viaggio. Dopo gli Emirati Arabi, dove hanno partecipato insieme al loro primo red carpet, sono volati in Albania dove, in realtà, si recano spesso. Leggi anche > Ludovica Valli, incinta al settimo mese, ricoverata durante la vacanza a Dubai: «Non riuscivo a respirare» Leggi anche > Micol Incorvaia e la gaffe con Belen Rodriguez: ecco cosa ha detto ad Antonino Spinalbese Business I numerosi viaggi verso i Balcani hanno però una motivazione ben precisa ed è negli interessi di Francesco. A riportare il dettaglio è il settimanale Oggi che, nella rubrica a cura di Alberto Dandolo, racconta dei frequenti romantici fine settimana in location blindate tra Durazzo e Tirana. Pare che Totti in quelle zone abbia interessi professionali ed economici. Dopo essere diventato testimonial di una popolare azienda di arredamento, starebbe curando progetti di collaborazione con la Federcalcio locale. Pare, inoltre, che l'ex calciatore abbia investito molti soldi su un'operazione immobiliare molto articolata e anche piuttosto rischiosa. In tutti questi viaggi di lavoro Totti porterebbe sempre con sé la nuova compagna, con la quale non solo avrebbe iniziato una convivenza ma alla quale ha regalato un importante anello. I due sembrano essere sempre più innamorati e felici con le loro famiglie, anche se restano ancora da stabilire gli accordi di separazione tra il Pupone e l'ex moglie Ilary Blasi, anche lei nuovamente innamorata con il suo Bastian. Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 11:56

