Totti e Noemi, a Dubai la prima uscita ufficiale della coppia

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si lasciano più, neanche per un secondo. L'ex calciatore e la flower designer sono volati insieme a Dubai, dove giovedì l'ex capitano della Roma ha partecipato alla cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022. Totti, presente in qualità di ambasciatore della Lega Serie A, ha portato con sé anche la nuova fiamma, con cui sta progettando la nuova vita insieme. I due hanno sfilato elegantissimi mano nella mano e hanno scatenato i fotografi.

Totti e Noemi, le foto dei baci

Intanto il settimanale Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti esclusivi di Totti e Noemi, sempre più affiatati. Baci e sorrisi complici, ma soprattutto la felicità che traspare dal volto dell'ex calciatore. «Con Ilary era finita da tempo», ha rivelato l'amico del Pupone Alex Nuccetelli. E con Noemi è tornato felice e sentimentalmente appagato. Particolare che hanno notato in tanti sui social. «È un uomo nuovo, di nuovo felice», ha scritto qualcuno. E le prove sono sotto gli occhi di tutti.

La casa a Roma Nord

E mentre il processo con Ilary va avanti, Francesco Totti pensa solo alla nuova vita con Noemi. La casa a Roma Nord è quasi pronta e presto i due si trasferiranno a vivere insieme. Con loro, molto spesso, anche i figli avuti dalle rispettive precedenti relazioni. Totti ha portato a Dubai il suo primogenito Cristan, a cui Noemi ha regalato un cagnolino (andato smarrito nelle ultime ore).

E anche la piccola Isabel passa spesso del tempo con la nuova compagna di papà. Insomma, le prove per diventare una grande famiglia allargata procedono bene. A sugellare l'idillio, presto potrebbe arrivare un nuovo pargolo. «Totti e Noemi ci stanno già provando», sussurano fonti vicine a loro. Quando (e se) succederà, nessuno resterà sorpreso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 10:06

