Ilary Blasi ritrova il sorriso con il nuovo amore: look sbarazzino e selfie allo specchio

Look colorato e sbarazzino per Ilary Blasi, che ha scelto un vestito in lana color arancio e sprizza gioia da tutti i pori in un selfie su Instagram davanti allo specchio. Sarà per Bastian, il suo nuovo amore? Sembra, infatti, che l'ex moglie di Totti sia felice e serena, al pari di Francesco stesso che ormai si mostra, senza più nascondersi, con la nuova fiamma Noemi.

Leggi anche > Totti e Ilary, l'intesa sulla separazione è vicina. La rivelazione nello spogliatoio dopo la partita: «Mi costerà un sacco»

Borsa e vestiti colorati per la showgirl che a breve ritornerà al timone della nuova edizione dell'Isola del Famosi. La chiacchierata separazione da Totti, ha portato Ilary ad un'esposizione mediatica molto alta. Ma, dopo mesi di silenzio, le foto pubblicate da Chi sono state più che eloquenti.

I retroscena

Dopo la mini vacanza a New York, Ilary non ha più postato nulla sulla sua pagina, proprio nei giorni in cui le foto della nuova compagna del suo ex facevano il giro del web con un bell'anello al dito. Pare che il brillante sia stato acquistato da Totti nella stessa gioielleria in cui abbia comprato l'anello di fidanzamento alla Blasi e lo avrebbe fatto tempo prima rispetto alla data in cui ha detto di aver cominciato la sua relazione con la Bocchi. Secondo i calcoli del settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’anello sarebbe stato ordinato prima dello scorso Natale, mentre l’ex calciatore ha detto in un’intervista al Corriere della Sera che la relazione con Noemi è cominciata dopo Capodanno.

Chi è Bastian?

Nonostante sia evidente il nuovo amore, non ha ancora postato nulla su di lui, solo il piatto forte della sua ultima cena insieme a lui, i piccioni, appunto. Pare che i due si siano conosciuti qualche settimana fa e siano stati paparazzati di ritorno da un weekend a Zurigo dove hanno soggiornato in un albergo molto lussuoso. Lui è un imprenditore tedesco e vive a Francoforte e insieme si sono concessi una mini vacanza in un albergo esclusivo a cinque stelle, da 1600 euro a notte, con tanto di suite vista lago e spa con ogni comfort.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Dicembre 2022, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA