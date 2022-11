Totti e Noemi Bocchi, la vacanza da sogno è finita: a Trigoria per la partita del figlio Cristian

Il buen ritiro negli Emirati Arabi è già finito. Dopo essersi concessi una breve vacanza nel deserto tra hotel di lusso, piscine a perdita d'occhio e gite tra le dune, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono tornati in Italia per un appuntamento speciale con il figlio Cristian.

Francesco Totti, la vacanza da sogno nel deserto con Noemi Bocchi FOTO

Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme a Trigoria

Il primogenito dell'ex calciatore aveva un match importante nella Roma Under 18 che il padre non si sarebbe perso per nulla al mondo. Ecco allora arrivare Francesco con la compagna Noemi a Trigoria per assistere alla partita del ragazzo, nonostante le raccomandazioni di Ilary, che ha sempre chiesto all'ex marito di evitare incontri tra la Bocchi e i suoi figli.

Cappuccio del giubbotto calato in testa, sguardo attento, Totti è concentrato sul gioco e Noemi è sempre al suo fianco. Segno di un legame ogni giorno più solido anche nelle occasioni meno patinate come i Globe Soccer Awards. La partita è terminata 3-2 con la tripletta di Bolzan, Totti Jr. è subentrato solo al 42° del secondo tempo, ma ogni occasione è buona per andare a vedere il proprio figlio in campo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Novembre 2022, 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA