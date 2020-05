Francesco Totti il più forte calciatore della storia della Roma

Francesco Totti nasce a Roma il 27 settembre 1976. Approda alla AS Roma nel 1989, dove si impone tra i più promettenti calciatori delle giovanili giallorosse e arriva a debuttare in Serie A nel 1993, non ancora 17enne. Nella stagione 1998-99 riceve da Aldair la fascia da capitano, nel 2000 si impone anche in nazionale e nel 2001 trascina la Roma al terzo scudetto della storia del club. Campione del Mondo nel 2006, Francesco Totti può vantare diversi record: primato di presenze e reti con la Roma (786 partite e 307 gol, di cui 619 con 250 gol in serie A) e giocatore più anziano a segnare nella moderna Champions League.



Sposato con Ilary Blasi dal 2005, ha tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Nel corso della sua carriera, Francesco Totti si è trasformato da semplice calciatore a vera e propria icona pop, grazie anche all'impegno benefico e alla simpatia innata. Dopo 25 stagioni con la stessa squadra, nel 2017 si ritira dal calcio giocato per diventare dirigente, sempre della Roma. Dopo due anni, in polemica con la società, decide di lasciare la Roma per dedicarsi ad una nuova avventura: quella di procuratore.

