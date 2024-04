Chanel Totti all'Olimpico per il derby, tifo sfrenato e dedica con Venditti: «Grazie Roma»

di Cristina Siciliano

Dopo due anni la Roma torna a vincere il derby contro la Lazio. Sugli spalti non poteva mancare lei, la secondogenita di Totti. Che Chanel Totti abbia un vero e proprio amore per il club giallorosso non è una novità. La figlia di Totti e Ilary Blasi oggi ha rincarato la dose d'amore tifando direttamente dallo stadio Olimpico. Quando era piccola, Chanel andava in tribuna con mamma, Ilary Blasi, il fratello Cristian, i parenti e amici. Nonostante sia cresciuta ed ha 16 anni, Chanel continua a mantenere salda la sua fede calcistica.

Chanel Totti allo stadio

La figlia di Totti non ha mai nascosto il suo rapporto con quello sport che ha reso il padre «l'ottavo Re di Roma». La 16enne è sempre stata una grande tifosa della Roma. Non l'ha mai nascosto ed è per questo che oggi, dopo il derby, i suoi gesti social non rappresentano una sorpresa.

Con lei Manuela Babalus, probabilmente la sorella del fidanzato Cristian. La secondogenita di Totti si mostra sorridente e felice con un outfit minimal: giacca di pella con t-shirt bianca.

