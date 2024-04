Chanel Totti, camicia over total white per la passeggiata sul cavallo in spiaggia alle Maldive: la pausa da scuola continua

di Cristina Siciliano

Chanel Totti, 16 anni, e Cristian Babalus, 20, sono volati alle Maldive per trascorrere le vacanze di Pasqua. I due fidanzatini non sono soli: ad accompagnarli c'è anche Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi. Chanel si è concessa una pausa dalla scuola e ha scelto di tuffarsi nelle acque che costeggiano Palm Island, mostrando sui social la sua vita da sogno. Nelle Instagram stories ha postato una foto dolcissima che la ritrae durante una passeggiata a cavallo in spiaggia, camicia over total white e sorridente davanti al mare cristallino. Poco dopo ha pubblicato anche un video che riprende la sua esperienza.

Love story tra Chanel e Cristian Babalus

La storia d'amore tra Chanel Totti e Cristian Babalus non è iniziata nel migliore dei modi. Prima di lei, il 20enne era legato alla creator Martina De Vivo, mamma della figlia Kylie, che ha accusato Chanel di essere la causa della relazione con Cristian a due mesi dalla nascita della piccola. Drama social che però che oggi sembra aver trovato una tregua. Cristian Babalus e Chanel infatti oggi si godono felicemente il loro amore, condividendo sui social post di coppia e dei loro tanti viaggi insieme.

