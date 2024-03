Francesco Totti, la beneficenza con le uova di Pasqua. Ironia tra i commenti: «Occhio agli errori di comunicazione»

di Dajana Mrruku

In seguito ai guai giudiziari di Chiara Ferragni con il pandoro gate, la beneficenza legata ad azioni commerciali ha inziato ad essere vista non proprio di buon occhio dagli utenti social. Ma Francesco Totti ha deciso comunque di dar vita alla sua inziativa benefica legata alla vendita delle uova di Pasqua con il suo volto per i pazienti del Campus Biomedico di Roma.

«L’azienda Sovrano ha deciso che per ogni uovo venduto verranno donati 30 centesimi per la ricerca sulle Patologie degenerative nell’apparato muscolo scheletrico», ha detto Francesco Totti e, fino a qui, nessun errore di comunicazione, almeno così sembra.

L'annuncio di Francesco Totti

Francesco Totti ha annunciato tramite un post su Instagram la sua nuova iniziativa benefica: «Ciao a tutti, oggi sono stato al Policlinico Campus Biomedico di Trigoria a Roma a regalare le uova di Pasqua ai pazienti.

Tra i vari commenti di supporto dei fan giallorossi, anche molte reference alle varie azioni benefiche di Chiara Ferragni che in questi giorni stanno passando sotto la lente d'ingrandimento del giudice, tra cui «La differenza tra il Capitano ... e chi capita», mentre altri si chiedono «Non vi è bastato il pandoro gate per finirla con le iniziative benefiche unite ad azioni commerciali?»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Marzo 2024, 22:01

