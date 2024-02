Ilary Blasi, l'ex amante (presunto) Cristiano Iovino esce con una bionda del Grande Fratello Vip: ecco chi è

di Dajana Mrruku

Non sono stati mesi facili per Cristiano Iovino. Il personal trainer è stato il centro delle attenzioni non solo di Ilary Blasi, che nel suo documentario Netflix, Unica, pur senza mai nominarlo, ha parlato di lui e del loro «caffè», ma anche di Francesco Totti che ha deciso di chiamarlo a testimoniare nel processo contro la "ex" moglie per rivelare la vera natura del loro rapporto. Cristiano Iovino ha le spalle larghe e sta riuscendo a reggere la pressione di essere un testimone importante nel processo del divorzio più importante degli ultimi anni (salvo aggiornamenti dai Ferragnez).

Il perosnal trainer, tuttavia, sta cercando di ritrovare la serenità anche nel privato ed è stato più volte beccato a Milano in compagnia di una bionda molto conosciuta, che ha partecipato al Grande Fratello Vip.

L'ex GfVip e Iovino

Secondo alcune voci circolate sul web, da Amedeo Venza e alcune foto condivise su X dagli utenti che li hanno beccati a cena insieme, Cristiano Iovino si starebbe frequentando con una concorrente della scorsa edizione del GfVip.

La concorrente del Grande Fratello Vip di cui si sta parlando è Oriana Marzoli, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e quest'ultimo non avrebbe reagito per niente bene alla scoperta della nuova fiamma. La modella è single già qualche settimana, dopo la fine disastrosa della sua ultima relazione con Daniele Dal Moro ed è finalmente pronta a ricominciare, questa volta con Cristiano Iovino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Febbraio 2024, 08:39

