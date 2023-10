Giambruno, Giorgia Meloni, Pier Silvio e Ricci. Non è roba da Signorini

Che una relazione decennale debba finire per alcuni fuorionda dispiace. Tuttavia, che tra la premier Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno l’idillio fosse da tempo un po’ appannato lo si evince dalla frase che la Meloni stessa scrive nell’ormai storico post in cui annuncia la fine della storia d’amore: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”.

Certo Giambruno ci ha messo parecchio del suo in questa vicenda però non crediamo che non si aspettasse nei suoi atteggiamenti spavaldi che nessuno lo riprendesse, che non ci fosse un video o un fuorionda.

Che Pier Silvio Berlusconi non sia né complice né il mandante della vicenda è una cosa sicura e scontata. Da sempre la scaletta di Striscia - che viene annunciata anche allo staff di Antonio Ricci pochi minuti prima di andare in onda - è sconosciuta ai vertici Mediaset. Da sempre Striscia e Ricci sui contenuti in onda vivono di una libertà all’interno dell’azienda, il successo di ascolti sono la migliore arma di difesa per il programma e le sue campagne. A spiegarlo è proprio Antonio Ricci nel suo comunicato e a sottolineare quanto non abbia gradito l’elogio e la “beatificazione” di Giambruno da parte del “cardinal Signorini”. E lo spiega così: “Ho una naturale diffidenza verso i nuovi santi… Ho pensato subito di utilizzare l'antidoto”. Ogni riferimento ai fuorionda non è casuale. Del resto Fedele Confalonieri lo ha sempre etichettato – come scrive Ricci – “Sei il re dei rompicoglioni”.

Sempre Ricci chiude la sua nota con un appunto all’ultima parte del post della Meloni: "Per quanto riguarda la pioggia sulla roccia magari non scalfisce subito, ma può far nascere un bell'arcobaleno". E qui salta alla mente la frase a caldo carpita ad Antonio Ricci dopo il post di separazione e le polemiche scaturite dalla messa in onda dei fuorionda: “Giorgia Meloni un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”. Chissà, magari un giorno la premier lo ringrazierà. Del resto i consensi e la solidarietà sono cresciuti assai dopo la separazione da Giambruno.

