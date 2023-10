Giambruno, Giorgia Meloni «è inc***ata nera» dopo i fuorionda e l'esplosione del caso separazione. Lei: «Sto bene»

di Redazione web

«Presidente, come sta?». Il riferimento è superfluo. Giorgia Meloni è volata in Egitto il giorno dopo l'esplosione del caso Giambruno, per partecipare al summit per la pace organizzato dal presidente Al Sisi. La domanda dei cronisti sull'argomento era inevitabile. «Sto bene», dice. Poi, a chi insiste sull'argomento, risponde dura: «Non voglio più parlarne». Prova a lasciarsi tutto alla spalle, ma la sua vicenda personale la rincorre anche al Cairo. «È incaz... nera», dicono nello staff della presidente del Consiglio, riporta il Corriere della Sera. Nonostante ciò, prova a restare composta e lucida, nel suo ruolo oggi più che mai delicato.

Il viaggio in Egitto

«Sto bene, faccio il mio lavoro come sempre», si limita a dire ai cronisti il premier, che poi conclude senza nascondere la sua irritazione: «Non c'è una parte politica» della vicenda, «non so cosa non sia chiaro del 'non voglio più parlare di questo».

Oggi Giorgia Meloni sarà in collegamento diretto dal teatro Brancaccio di Roma previsto per le 10:30, ad un anno esatto dall'insediamento del governo. Fratelli d'Italia celebra i risultati raggiunti e racconta progetti e obiettivi con «L'Italia vincente - Un anno di risultati - Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione», l'iniziativa organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia. Almeno in questo caso, le domande su Giambruno saranno evitate.

