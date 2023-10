Giambruno, cosa aveva dichiarato prima dei fuorionda

Un video è costato caro ad Andrea Giambruno: Striscia la Notizia ha divulgato un fuorionda del celebre giornalista colto a fare allusioni ed inviti molto espliciti ad una collega. Stavolta la compagna Meloni non è intervenuta a giustificare le sue gaffe ma è stata decisa nell'annunciare sui social la loro separazione: "la relazione con Andrea Giambruno finisce qui".

Le dichiarazioni rilasciate al settimanale Chi hanno peggiorato la situazione. Giambruno, infatti aveva dichiarato: "Non ricevo consigli né ordini da nessuno. Sono libero e la mia compagna non si sognerebbe mai di intromettersi in quello che faccio." E ancora: "Finché ce lo chiederanno, io e Giorgia non ci sposeremo. Lo faremo quando ci andrà". Altro che matrimonio. La premier Giorgia Meloni ha messo pubblicamente fine alla loro storia con un post su instagram: «Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.» Photo credits: kikapress; per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 22:39

