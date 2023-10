Giambruno, Meloni assente alla kermesse di FdI (per stare a casa con la figlia): «Anch'io sono un essere umano, scusatemi»

Il governo Meloni festeggia un anno dall'insediamento. La premier in un'intervista rivendica i risultati ottenuti: «È difficile scegliere tra le tante cose che il governo ha realizzato in un anno per fare ripartire l'Italia. Le rivendico tutte, ma sono particolarmente orgogliosa degli interventi decisi a favore di famiglie e imprese e del ritrovato ruolo da protagonista dell'Italia sulla scena internazionale. Al Teatro Brancaccio, a Roma, FdI celebra l'anniversario con la manifestazione «L'Italia vincente - Un anno di risultati» che sarà chiusa da un'intervento della presidente del Consiglio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 11:56

