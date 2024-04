Totti-Blasi, svolta nel divorzio: «Lui ha le prove dei tradimenti». Ilary chiama Fabrizio Corona: l'unico che la può salvare

di Giuliano Cocco

Francesco Totti e Ilary Blasi affilano le armi per la causa di divorzio. Presto torneranno in tribunale e saranno ascoltati i testimoni. Nelle ultime ore il settimanale "Gente" ha svelato una possibile svolta. Totti avrebbe le prove di un secondo tradimento della ex moglie. Un altro uomo oltre al flirt con il personal trainer romano, citato (senza fare il suo nome) anche nel documentario Netflix "Unica" e che sarà chiamato dall'ex capitano della Roma in tribunale. Il 31 maggio Ilary e Francesco depositeranno l'elenco dei testimoni da sentire per far luce sulle cause del divorzio. E tra i nomi della conduttrice ce ne potrebbe essere uno a sorpresa: Fabrizio Corona.

Corona e le foto di Totti con le amanti

A febbraio Corona ha svelato di aver ricevuto una telefonata da Ilary Blasi.

Ma come mai Fabrizio Corona è così importante? L'ex paparazzo sarebbe in possesso di alcune foto che potrebbero mettere nei guai Francesco Totti. Lo sostiene il settimanale Nuovo Tv. «Chi ha tradito – se tradimento c’è stato – per primo?", si domanda ancora Nuovo Tv. «Ilary con Cristiano Iovino oppure Francesco con Noemi Bocchi? Ecco così che Corona e il suo archivio fotografico potrebbero diventare fondamentali».

Sabato 13 Aprile 2024

