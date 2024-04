«Cristiano Iovino, l'uomo del caffè di Ilary Blasi ha una nuova fidanzata»: ecco chi è

di Cristina Siciliano

Dopo essere stato al centro del gossip per il presunto flirt con Ilary Blasi, che avrebbe poi portato alla crisi matrimoniale tra la conduttrice e Totti, Cristiano Iovino, alias «l'uomo del caffé» è tornato a far parlare di sé e della propria vita sentimentale. Questa volta però Ilary non c'entra. A quanto pare il personal trainer starebbe frequentando un'altra influencer. La presunta nuova fidanzata di Cristiano Iovino è un personaggio conosciuto e ha partecipato alla sesta edizione del GfVip.

L'indiscrezione

«Vi ricordate l’uomo del caffè di Ilary Blasi? Sì sto parlando di Cristiano Iovino, che è un bel pezzo di figliolo - ha sottolineato Gabriele Parpiglia a RTL -. Ecco, la notizia è che ha una nuova fidanzata l’uomo del caffè di Ilary Blasi, che è citato al proicesso di Francesco Totti e della Blasi. Cristiano una compagna, se è famosa? Direi di sì, la conoscete. Lei ha fatto sei mesi di Grande Fratello e anche L’Isola dei Famosi. Sapete chi è, si tratta di Soleil Sorge».

Chi è Soleil Sorge

Soleil Sorge, 29 anni, è nata il 5 luglio a Los Angeles e deve la sua fama alla sua partecipazione prima a Uomini e Donne e in seguito all'Isola Dei Famosi, Pexino Express e più recentemente al GfVip.

