Ilary Blasi, nuove rivelazioni nel libro “Che Stupida”: «Totti e Noemi? Lui ha cancellato i video di sicurezza della villa all'Eur»

Una serie di dettagli inediti che portano il lettore dentro la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Totti. Il libro 'Che Stupida' è stato pubblicato oggi 30 gennaio per Mondadori e analizza le fasi della rottura tra la conduttrice e l'ex capitano della Roma. Ma un punto focale va sulla versione di Ilary riguardo all'amore tra Totti e Noemi Bocchi. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La rivelazione

Secondo la versione di Ilary Blasi, Totti avrebbe cancellato alcuni video dal sistema di sorveglianza della loro villa all'Eur. Durante un periodo in cui la conduttrice era in vacanza in Africa e la notizia della separazione era ormai di dominio pubblico, Totti avrebbe organizzato grigliate nella loro casa in famiglia. Tra gli invitati c'era anche Noemi Bocchi ma avrebbe cercato di nascondere questo candellando i video delle telecamere di sorveglianza.

La reazione di Totti

Nel momento in cui si sono diffuse le voci in merito a Cristiano Iovino, Totti avrebbe svegliato la conduttrice più volte di notte per farle delle domande a sorpresa.

«Alcune volte era ossessionato dal dubbio - si legge dalle dichiarazioni di Ilary Blasi nel suo libro -.

