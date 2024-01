Ilary Blasi a Milano, la presentazione show del libro: nuove rivelazioni sul caso Totti

di Alessia Di Fiore

È una storia straordinaria ma comune. Un percorso di dolore e rinascita di una donna che ha perso l’amore ma non ha mai smarrito se stessa. Che stupida racconta la favola di Ilary Blasi e Francesco Totti, tra luci e ombre. Con un inatteso finale.

Appuntamento a Milano

Ilary Blasi sarà a Milano per presentare il libro, Che stupida, mercoledì 31 gennaio, alle ore 20:30, alla libreria Mondadori Duomo. Con l'autrice dialogherà Francesca Barra. L'ingresso pubblico sarà a partire dalle 20.

Il libro

“Ciascuna separazione è triste a modo suo, e la nostra non fa eccezione. Ero però convinta che noi due, se proprio avessimo dovuto separarci, saremmo stati un’eccezione: credevo l’avremmo fatto con rispetto, con amore. E invece.”

Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, il giorno dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel…”

La trama di certo non è nuova né sorprendente: lui e lei si amano, poi lui conosce un’altra e i due si lasciano. Non fosse che i due in questione sono Ilary Blasi e Francesco Totti, per vent’anni una delle coppie più solide e affiatate d’Italia. Quella tra l’ottavo re di Roma e la showgirl che non voleva essere una fra le tante è una favola che ha fatto sognare un Paese intero. Mai una crisi, tra i due. Pettegolezzi, a volte, ma subito messi a tacere dalla felice normalità di una famiglia eccezionale: i tre figli, le vacanze al mare a Sabaudia, le cene a casa con gli amici, quelli di sempre.

Fino a quando, inaspettatamente, il sogno si infrange.

In queste pagine intense e sincere, Ilary Blasi si mette a nudo raccontando ombre e luci della sua favola d’amore.

